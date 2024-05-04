港超聯　晉峰鬥深水埗　要踢爭氣波！

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）其中一場頭場，上演榜下游大戰，由晉峰坐鎮青衣運動場迎戰深水埗。「粉紅兵團」暫時敬陪末席，不過球隊首循環曾小勝該區隊1球，今次主場出擊當然希望「食過翻尋味」，務求終止11連敗頹勢，戰意十足。（on.cc東網周日下午3時直播；港台電視32晚上8時30分播映）

晉峰上場一度追平，但最終仍以2比3不敵均業北區，聯賽錄得11連敗。總教練何信賢希望球隊休戰一周後，是役可以重整旗鼓，力爭全取3分擺脫榜尾，但承認深水埗實力較首循環對碰時明顯增強不少：「一定要贏，可能會踢得比較主動。當然對手陣容唔同咗好多，前面蘇沙、鄧嘉好有威脅，喺『陳Sir』（陳浩然）執教下，踢法又機動咗，球員都好有自信。」

年輕中場邵昀俊（Michael）暫時17場聯賽同樣有份上陣，屬於球隊主力，惟他坦言對自己的發揮未感滿意：「今季上陣時間係多咗，但表現都係中規中矩，唔夠穩定。」今次面對同級對手深水埗，Michael表示會以贏波為目標：「做好防守最重要，同埋每一刻都要保持集中，盡量減少失誤。當然自己都好想有入波或者助攻，幫球隊贏到波。」

上場僅負大埔後，深水埗要力爭重返勝軌，主教練陳浩然就認為今場是全取3分的好機會：「接手球隊嘅時候深水埗聯賽得零分，當時我同大家講可以攞到13分，依家距離目標差3分，但我哋唔會睇低對手，對晉峰相信球員會更加肉緊。」深水埗周六（11日）將在「足總盃」4強硬撼理文，難免有後顧之憂，陳浩然不忘提醒球員今場要避免不必要犯規。

兩軍繼去年10月之後再碰頭，翼鋒張廣然認為現時球隊表現大有改善，有信心報回首循環落敗之仇：「下半季開始球隊表現有進步，都想贏番對方一次。」他表示要好好把握每次進攻機會，力爭斬獲聯賽開齋波：「希望多啲起腳，爭取到入波同助攻，對自己要更加有信心。」

【兩隊預計正選陣容】

晉峰

門將：1.龐焯熙

後衞：18.曾俊軒 66.金賢昊 77.金相佑 99.文智星

中場：10.梅田小太郎 8.邵昀俊 15.柴田勇輝

前鋒：33.李倫權 17.何思哲 19.林樂賢

深水埗

門將：1.梁興傑

後衞：20.波比 72.拿亞 14.宋柱浩 15.尼高拉斯

中場：24.顏卓彬 41.梁星耀 22.小田倉康太

前鋒：77.張廣然 99.鄧嘉 10.蘇沙