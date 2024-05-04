港超聯　理文作客均業北區　當決賽咁踢！

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）好戲連場，打頭陣有均業北區於北區運動場擺下擂台，挑戰榜首球隊理文。今季曾於「賽馬會菁英盃」令理文折戟的北區，今場地頭出擊誓再做攔路虎，且看「黃黑軍團」能否抵住壓力全取3分，向聯賽冠軍目標邁進一步。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

均業北區上場主場1球不敵標準流浪，暫時跌落第7名，主教練梁志榮指球隊未有因此洩氣，會力爭以第6名完成球季。北區早前曾在「賽馬會菁英盃」以3比1挫理文，惟「細榮」強調對手在聯賽可以派出最強陣容，要偷雞難度大增：「『菁英盃』同聯賽係兩回事，要做攔路虎就要睇臨場發揮，球員要有好大決心、鬥心同爭勝心，每分每秒都要好集中。」

翼鋒林樂勤（Jordan）曾梅開二度助球隊擊敗理文，他謂今場會嘗試再爭取入球，希望可以又一次令對手失分。除此之外，Jordan又不忘為自己在足球明星選舉上拉票：「今年表現唔可以話最好，但算係最穩定。都想入選最佳11人，雖然機會係好渺茫，但嚟緊每場會加多兩錢肉緊搏盡，爭取更多球迷支持。」

由於爭標勁敵傑志上場遭遇滑鐵盧，理文有機會提前鎖定聯賽冠軍寶座，主教練曾昭達強調球隊目標並無改變：「有機會提早鎖定冠軍當然係好事，始終我哋今年目標係好明確，但我哋要做嘅嘢冇分別，就係要先做好自己，呢場波我哋不容有失，希望盡早打破僵局。」他指出北區主場威力不容小覷，尤其要防範對手反擊。上場因傷退下火線的徐宏傑已經復操，惟杜度仍上陣成疑。

來到爭冠衝刺階段，過往曾隨傑志奪得聯賽冠軍的李毅凱，就認為球隊有必要保持專注度：「球員由一開波就需要好集中，要當決賽咁踢，唔可以有甩漏，無論對任何對手都要以最好嘅心態去踢。」「阿凱」表示為牽制北區防守反擊，有需要對馬圖斯及肯迪等前鋒加以提防。

【兩隊預計正選陣容】

均業北區

門將：1.林駿杰

後衞：2.張俊軒 3.柏度 5.卡爾特納 6.葉卓文 4.韋法頓

中場：11.肯迪 8.伊泰路 14.何振廷

前鋒：9.羅港威 27.林樂勤

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：3.徐宏傑 14.荷西安祖 13.李毅凱 4.立花稜也

中場：23.黃威 6.胡晉銘 7.保利臣

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 17.張憙延