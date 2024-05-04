祖高爾：紅軍熱刺兩個洩氣汽球

利物浦目前的球季就像一個充滿氣的汽球被刺穿一樣，終於釋放出裡面所有的空氣。

僅僅在兩個月前，紅軍一切看起來都充滿希望，他們在多條戰線上為最後冠軍奮戰，但目前彷彿一切已成追憶。

在領隊高普宣布季尾離開之後，球會上下在充滿百味雜陳的情緒下面對著艱鉅的任務，但話雖如此，他們在本該贏下的比賽中卻取得了一些糟糕的結果，所以目前的局面也是咎由自取。

在對韋斯咸的比賽中，我們看到球隊近年的英雄球員穆罕默德沙拿和傳奇領隊高普之間的衝突，完美地說明紅軍隊內目前沮喪的氛圍。球會上下和球迷都希望以一個童話故事結尾來歡送領隊高普，但不幸的是目前他們已在英超積分榜上被拋離，提早退出冠軍爭奪戰。

為了廣大球迷著想，我衷心希望紅軍能把所有內部紛爭暫時拋諸腦後，在最後 3 場比賽有完美演出，用正確的方式讓球迷們將高普領導下的這個偉大利物浦時代銘記在心中。

另一邊廂，熱刺也近期出現下滑跡象。儘管比阿士東維拉踢了更少的場數，但他們在爭4踢歐聯的道路上承受著巨大的壓力，尤其考慮到他們賽程的艱難度包括還要面對全力爭冠的曼城，所以我覺得熱刺最後將失落第4名。

上仗北倫敦打吡的落敗將打擊他們的士氣，他們本應擁有一個破壞阿仙奴爭冠美夢的大好機會，但無可否認的是儘管最後比分很接近，但在比賽中他們完全被阿仙奴全方位壓制並處於劣勢。

隨著周中的倫敦打吡對車路士再次失分令熱刺爭4形勢更險峻，我認為他們會像他們今仗的對手一樣，在這場比賽中出現洩氣的情況。雖然利物浦已經沒有爭冠的推動力，但憑着他們的質素仍然有能力傷害熱刺，我預測今場將會出現悶和的情況。