夏蘭特瘋狂大四喜　曼城炒狼隊緊追阿仙奴

曼城同阿仙奴嘅英超爭逐刺激，「兵工廠」周六(4日)主場3比0炒般尼茅夫，隨後出場嘅曼城亦唔執輸，主場5比1大破狼隊，僅1分落後踢多1場嘅阿仙奴，曼城只要贏晒餘下3輪就會實現英超「4連霸」。曼城前鋒艾寧夏蘭特今場食出「大四喜」，繼續刷新入球紀錄，衞冕金靴獎機會極高。

曼城今場信心十足，復任正選嘅夏蘭特弗爆，12分鐘主射12碼先開紀錄，36分鐘「泰山壓頂」頭槌再入1球，完半場前佢禁區內被鏟跌，再入多球12碼，半場已大演帽子戲法。53分鐘狼隊由黃喜燦破蛋，但夏蘭特1分鐘後即個人表演轟入世界波，食出「大四喜」。曼城尾段再有祖利安艾華利斯錦上添花，最終大炒狼隊5比1。

夏蘭特依家以25球喺射手榜一枝獨秀，英超生涯第6次單場入3球或以上，亦係繼高爾同奧雲後，英超史上第3個2次喺上半場「戴帽」球員，呢位挪威神鋒早前被曼聯名宿堅尼批評為「英乙級球員」，佢賽後亦寸爆回應：「我唔在乎嗰個人講嘅嘢！」夏蘭特登陸英超未夠2季，63場聯賽入61球，認真誇張。

曼城贏晒最後3輪就成功衞冕，領隊哥迪奧拿賽後表示：「下場一定要作客贏富咸，呢個會好困難，之後作客熱刺又係艱難，要追番阿仙奴嘅得失球係冇可能(輸6球)，所以我哋唔可以和波。阿仙奴歇冬之後表現冇得頂，我哋要先贏之後2場，希望到煞科日仍然掌握冠軍主導權。」

●阿仙奴餘下賽程

11/05 作客Vs曼聯

19/05 主場Vs愛華頓

●曼城餘下賽程

11/05 作客Vs富咸

15/05 作客Vs熱刺

19/05 主場Vs韋斯咸