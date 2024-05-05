C朗第66次帽子戲法　艾納斯狂派6蛋

C朗今季聯賽入32球及10次助攻。(Getty Images)

周日(5日)凌晨沙特阿拉伯聯賽，艾納斯主場以6比0大勝艾韋達，巨星C朗上演「帽子戲法」頭頂腳踢入3球，亦係呢位39歲葡萄牙前鋒職業生涯第66次「戴帽」，並成為沙特聯賽史上首位單季入波「30+」及助攻「10+」球員。

雖然艾納斯爭標機會渺茫，但仍然落力爭勝，開賽5分鐘，C朗把握對手門將犯錯射入打開紀錄，僅過7分鐘，佢接應波索域傳中波，頂入成2比0。跟住奧達維奧艾美臣、沙迪奧文尼各入1球，艾納斯上半場已領先4比0。

換邊之後，沙迪奧文尼送出美妙直傳，C朗單刀射入，佢今仗分別用左、右腳及頭槌入波，上演「完美帽子戲法」。比賽末段，後備上陣嘅艾法迪亦建一功，協助艾納斯贈對手6蛋。

C朗今場繼續刷新多項紀錄，包括職業生涯第66次「戴帽」，屬於現役球員之冠，取得第807場勝仗，累積入890球，其中球會賽事入761球，3項數據都係史上最多。佢今季聯賽入32球及10次助攻，成為沙特聯賽史上首位單季入波「30+」及助攻「10+」球員。

另外，C朗今季各項賽事入47球及13次助攻，第7次單季創造60球，對上一次係2015/16年度效力皇馬，射入51球及15次助攻，可見佢寶刀未老。