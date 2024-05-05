港超聯 理文作客均業北區 當決賽咁踢！
2024年05月05日 14:00
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港超聯：均業北區 vs 理文
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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）重頭戲，均業北區於北區運動場擺下擂台，挑戰榜首球隊理文。北區由張桂華把關，柏度、韋法頓及韋健豪鎮守後防，伊泰路、劉君正組成雙防中，入球重任落在林樂勤、黃偉國身上，肯迪、卡爾特納則因傷缺陣。「黃黑兵團」繼續強陣出擊，李毅凱、荷西安祖扼守中路，保利臣、黃威在中場派牌，基華尼頓、安尼亞和艾華頓組成前線三叉戟。
均業北區正選：
16 張桂華
3 柏度
4 韋法頓
8 伊泰路
9 羅港威
13 朱偉鈞
14 何振廷 [C]
22 劉君正
27 林樂勤
73 黃偉國
94 韋健豪
後備：
1 林駿杰 [GK]
19 湯振雄
2 張俊軒
7 馬圖斯
10 羅曉聰
17 周家樂
18 戴子軒
21 蘇啟浚
33 蕭世充
47 王力威
77 何浚皓
理文正選：
28 [GK] 陳嘉豪
3 [C] 徐宏傑
4 立花稜也
6 胡晉銘
7 保利臣
8 艾華頓
9 安尼亞
13 李毅凱
14 荷西安祖
23 黃威
91 基華尼頓
後備：
1 [GK] 高俊
88 [GK] 袁皓俊
2 列斯奧
5 余煒廉
11 鄭兆均
16 顏樂楓
17 張憙延
18 許可臻
19 余沛康
20 保連奴
26 黃俊皓
33 迪高
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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）好戲連場，打頭陣有均業北區於北區運動場擺下擂台，挑戰榜首球隊理文。今季曾於「賽馬會菁英盃」令理文折戟的北區，今場地頭出擊誓再做攔路虎，且看「黃黑軍團」能否抵住壓力全取3分，向聯賽冠軍目標邁進一步。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）
均業北區上場主場1球不敵標準流浪，暫時跌落第7名，主教練梁志榮指球隊未有因此洩氣，會力爭以第6名完成球季。北區早前曾在「賽馬會菁英盃」以3比1挫理文，惟「細榮」強調對手在聯賽可以派出最強陣容，要偷雞難度大增：「『菁英盃』同聯賽係兩回事，要做攔路虎就要睇臨場發揮，球員要有好大決心、鬥心同爭勝心，每分每秒都要好集中。」
翼鋒林樂勤（Jordan）曾梅開二度助球隊擊敗理文，他謂今場會嘗試再爭取入球，希望可以又一次令對手失分。除此之外，Jordan又不忘為自己在足球明星選舉上拉票：「今年表現唔可以話最好，但算係最穩定。都想入選最佳11人，雖然機會係好渺茫，但嚟緊每場會加多兩錢肉緊搏盡，爭取更多球迷支持。」
由於爭標勁敵傑志上場遭遇滑鐵盧，理文有機會提前鎖定聯賽冠軍寶座，主教練曾昭達強調球隊目標並無改變：「有機會提早鎖定冠軍當然係好事，始終我哋今年目標係好明確，但我哋要做嘅嘢冇分別，就係要先做好自己，呢場波我哋不容有失，希望盡早打破僵局。」他指出北區主場威力不容小覷，尤其要防範對手反擊。上場因傷退下火線的徐宏傑已經復操，惟杜度仍上陣成疑。
來到爭冠衝刺階段，過往曾隨傑志奪得聯賽冠軍的李毅凱，就認為球隊有必要保持專注度：「球員由一開波就需要好集中，要當決賽咁踢，唔可以有甩漏，無論對任何對手都要以最好嘅心態去踢。」「阿凱」表示為牽制北區防守反擊，有需要對馬圖斯及肯迪等前鋒加以提防。