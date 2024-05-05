港超聯　晉峰鬥深水埗　要踢爭氣波！

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青衣運動場周日（5日）舉行1場「中銀人壽香港超級聯賽」下遊大戰，暫時位列榜末晉峰主場硬撼深水埗。「粉紅兵團」有林樂賢負責後上攻門，協助何思哲製造機會，並派出6名外援擔正，包括李倫權、文智星及金相佑；至於深水埗，拿亞及宋柱浩鎮守中路，前線三叉戟為鄧嘉、陳灝及尼高拉斯，蘇沙先列後備。

晉峰正選：

1 龐焯熙 [GK]

8 邵昀俊

10 梅田小太郎

15 柴田勇輝

17 何思哲

19 林樂賢

20 鄭璟昊 [C]

33 李倫權

66 金賢昊

77 金相佑

99 文智星

深水埗正選：

1 梁興傑 ［GK］

11 黃靖揚

13 彭靖揚

14 宋柱浩

15 尼高拉斯

20 波比

21 陳灝

22 小田倉康太

24 顏卓彬［C］

72 拿亞

99 鄧嘉

晉峰後備：

42 陳嘉昊 ［GK］

86 麥梓軒［GK］

4 李呈

5 楊憲樂

7 黃政德

11 紀思昊

13 許澤崴

18 曾俊軒

24 林浩軒

29 呂卓芹

37 徐竟柔

88 歐陽浩銘

深水埗後備：

28 戴廷匡 ［GK］

31 李溢晉 ［GK］

2 楊學敏

3 劉家城

4 基奧

9 鄧子均

10 蘇沙

17 黃琛喆

18 林保

23 奧斯卡

41 梁星耀

77 張廣然

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）其中一場頭場，上演榜下游大戰，由晉峰坐鎮青衣運動場迎戰深水埗。「粉紅兵團」暫時敬陪末席，不過球隊首循環曾小勝該區隊1球，今次主場出擊當然希望「食過翻尋味」，務求終止11連敗頹勢，戰意十足。（on.cc東網周日下午3時直播；港台電視32晚上8時30分播映）

晉峰上場一度追平，但最終仍以2比3不敵均業北區，聯賽錄得11連敗。總教練何信賢希望球隊休戰一周後，是役可以重整旗鼓，力爭全取3分擺脫榜尾，但承認深水埗實力較首循環對碰時明顯增強不少：「一定要贏，可能會踢得比較主動。當然對手陣容唔同咗好多，前面蘇沙、鄧嘉好有威脅，喺『陳Sir』（陳浩然）執教下，踢法又機動咗，球員都好有自信。」

年輕中場邵昀俊（Michael）暫時17場聯賽同樣有份上陣，屬於球隊主力，惟他坦言對自己的發揮未感滿意：「今季上陣時間係多咗，但表現都係中規中矩，唔夠穩定。」今次面對同級對手深水埗，Michael表示會以贏波為目標：「做好防守最重要，同埋每一刻都要保持集中，盡量減少失誤。當然自己都好想有入波或者助攻，幫球隊贏到波。」

上場僅負大埔後，深水埗要力爭重返勝軌，主教練陳浩然就認為今場是全取3分的好機會：「接手球隊嘅時候深水埗聯賽得零分，當時我同大家講可以攞到13分，依家距離目標差3分，但我哋唔會睇低對手，對晉峰相信球員會更加肉緊。」深水埗周六（11日）將在「足總盃」4強硬撼理文，難免有後顧之憂，陳浩然不忘提醒球員今場要避免不必要犯規。

兩軍繼去年10月之後再碰頭，翼鋒張廣然認為現時球隊表現大有改善，有信心報回首循環落敗之仇：「下半季開始球隊表現有進步，都想贏番對方一次。」他表示要好好把握每次進攻機會，力爭斬獲聯賽開齋波：「希望多啲起腳，爭取到入波同助攻，對自己要更加有信心。」