近5次碰頭白禮頓全敗　維拉平手盤收禮

英超頭場，白禮頓主場硬撼阿士東維拉。白禮頓猶如洩氣皮球，表現大跌Watt，相反維拉手握爭前4主動權，一定搏老命，加上近年交手食住「海鷗」，平手盤必捧維拉。（Now 622周日晚9時直播）

原本季初異軍突起嘅白禮頓，隨住傷兵漸多，凸顯板櫈深度不足問題外，明顯唔擅於多線作戰。「海鷗」之前要兼顧埋歐霸疲於奔命，就算佢哋喺3月中歐霸已經出局，但冇晒目標反而更頹，近6場只得2和4負未贏過，其中4場仲食白果，對於崇尚進攻嘅主帥迪薩比嚟講，非常諷刺，同時亦反映出佢現時困境束手無策。

維拉日前歐協聯4強首回合倒灶以2比4輸畀奧林比亞高斯，嚟緊周中又要打次回合，到底主帥艾美利會覺得歐協聯冠軍，定係爭前4嘅歐聯入場券緊要啲？你同我都識揀喇，更何況係艾美利。

隨住熱刺上周中不敵車路士，維拉依家打多1場情況下，領先緊「5哥」熱刺7分，而且熱刺仲要鬥利物浦同曼城兩場勁惡踢嘅賽事，只要維拉做好贏波本分，下屆歐聯入場券應該坐定粒六，一定搏埋佢。況且佢哋專捉「海鷗」，近5次聯賽碰頭，維拉贏晒兼共轟14粒，擺明格食格，今場仲有平手盤咁筍，唔係唔撐佢哋呀？

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