港超聯　理文贏均業北區　奪冠形勢大好

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）重頭戲，均業北區於北區運動場擺下擂台，挑戰榜首球隊理文。「黃黑軍團」憑基華尼頓、荷西安祖、胡晉銘及保利臣各建一功，以4球大勝而回。只要下輪傑志失分，或者球隊對深水埗保持不敗，即肯定提早首次捧走聯賽冠軍。

北區改由張桂華把關，柏度、韋法頓及韋健豪鎮守後防，伊泰路、劉君正組成雙防中，入球重任落在林樂勤、黃偉國身上，肯迪、卡爾特納和葉卓文則因傷缺陣。「黃黑兵團」繼續強陣出擊，李毅凱、荷西安祖扼守中路，保利臣、黃威在中場派牌，基華尼頓、安尼亞和艾華頓組成前線三叉戟。

北區乘主場之利初段發揮不俗，11分鐘先有林樂勤罰球直射高出。5分鐘後一次反擊機會，朱偉鈞回後，黃偉國又射斜。理文之後開始站穩陣腳，30分鐘安尼亞遠射僅柱邊出界。4分鐘後安尼亞前場搶走韋法頓腳下球，禁區內勁抽被張桂華撲出。補時階段，基華尼頓在混戰下近門撞射破網，半場「黃黑軍團」領先1球。

易邊後理文繼續搶攻，58分鐘再下一城，黃威橫傳，荷西安祖快腳射入。2分鐘後差點再擴大比數，但後備入替的保連奴接應艾華頓角球頂不中目標。保連奴之後雖因傷退下火線，但未有影響球隊攻力，73分鐘艾華頓落底傳中，胡晉銘後上趕到撞入。3分鐘後保利臣推順，禁區頂勁射死角埋齋，最終「黃黑軍團」以4球大勝北區，領先次席的傑志6分。

理文成功擊敗北區，賽後主教練曾昭達指比賽過程並不容易，又提到距離奪冠只差一步，強調球隊需要做好自己：「今場開波係有拘謹，始終有壓力，但調整完我覺得發揮得幾好，多謝球員嘅努力。」「達Sir」續指除咗聯賽外，今季目標亦希望殺入足總盃決賽，爭取兩個冠軍。