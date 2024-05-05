港超聯　為晉峰上陣120場　何思哲：遺憾未能贏波

晉峰周日（5日）在「中銀人壽香港超級聯賽」與深水埗踢成0比0平手，終結聯賽11連敗，是役亦為隊中前鋒何思哲第120次代表「粉紅兵團」上陣的賽事，他認為球隊今場表現理想，坦言未能獲勝使自己留憾。

「思哲」是日賽前在球會會長黃俊雄及總教練何信賢手中接過紀念球衣，他稱自己於港甲時已開始為晉峰效力，其後跟隨球隊升上港超，感恩能夠在香港最頂級聯賽得到不少上陣機會，並達成為「粉紅兵團」上陣120場比賽之紀錄：「本身冇留意自己幫晉峰踢咗幾多場，所以當知道球會為我搞儀式都好surprise，而且香港球市有好多變數，可以幫球隊踢咁耐係好難得㗎，好多謝球會keep住畀機會我。」

晉峰此前曾經歷聯賽11連敗，到今場終止頹勢，「思哲」認為球隊發揮應有水準，但對未能全取3分感到遺憾：「我覺得大家呢場踢出下半季以嚟最好嘅表現，創造咗唔少機會，可惜把握力唔夠好，唔可以攞齊3分，但見到隊友繼續進步都開心嘅。」球隊本季最後兩場要惡鬥大埔和冠忠南區，「思哲」揚言會奮力一戰，盼在兩支強隊身上取分。