熱刺豆腐防線頂唔住　利物浦強攻搶開半大

英超焦點之戰，利物浦主場硬撼熱刺，兩隊近況令人失望，「紅軍」連續兩場失分後，爭標機會大打折扣，至於熱刺更加遭遇3連敗，爭入前4位形勢告急。不過，雙方畢竟都係傳統勁旅，相信唔會輕易放棄，預料會盡最後努力，豁出去搶攻求勝。睇番兩軍近5次對賽，有4次上半場總入球開2球或以上，中位數1.5球半場大值博。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

利物浦季尾後勁不繼，近5場聯賽僅1勝，最傷係近兩場分別喺「默郡打吡」0比2不敵愛華頓，以及被韋斯咸逼和2比2，上仗更發生射手穆罕默德沙拿同領隊高普爭吵事件。不過，將帥不和傳聞好快平息，高普表示問題已解決，沙拿近日操練笑容滿臉，相信兩人已冰釋前嫌，今仗應該會做齣好戲，令球迷安心。

事實上，「紅軍」近兩場失分都係作客，佢哋近8場聯賽主場取得6勝1和1負，合共轟入21球，有力迅速攻破熱刺防線。

另邊廂，熱刺落後第4位阿士東維拉7分，但踢少對方1場，爭入前4位參加下屆歐聯仍未絕望，前提係餘下4場聯賽不容再失，今仗造訪晏菲路球場，別無選擇，惟有焗攻。孫興民、占士麥迪臣等中前場球員具備質素，入球能力有保證。不過，熱刺防線令人不敢恭維，早前作客慘吞紐卡素4蛋，其後對宿敵阿仙奴，上半場已落後3球，上仗0比2不敵另一支倫敦豪門車路士，估計今仗上半場好大機會失守，最好選擇半場大。

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