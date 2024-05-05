曼聯願意8折賣格連活特 但都被壓價

格連活特今季被曼聯外借基達菲後，表現大勇，西班牙傳媒指基達菲提出再續借多1季，但紅魔鬼傾向出售呢位22歲英格蘭翼鋒，並願意8折出售，大約3,200萬鎊(約3.12億港元)，基達菲財力上難以付擔，另一個潛在買家祖雲達斯趁機壓價至1,500萬鎊(約1.47億港元)。

格連活特今季為基達菲各項事上陣32次，射入10球及6次助攻，演出令人驚喜，雖然唔少紅魔鬼球迷希望會方收回「青木」自用，但曼聯方面擔憂格連活特昔日「家暴事件」會影響球會形象及商業利益，打算出售呢位新星。

據悉基達菲要求再續借多1季，紅魔鬼提出反建議，以8折賣格連活特畀呢支西甲球隊。曼聯方面原本估計格連活特值4,000萬鎊(約3.9億港元)，如果打8折，等於3,200萬鎊。

不過，基達菲屬於細球會，唔夠財力支付轉會費，雙方仲未傾掂數。祖雲達斯亦有收購格連活特，但只肯畀1,500萬鎊轉會費，連紅魔鬼要求嘅一半都唔夠，要以理想價錢出售格連活特，並非易事。

格連活特將於2025年6月約滿，曼聯準備觸發自動續約1年條款，希望有更多時間決定格連活特去留問題。