港超聯　香港U23吞標準流浪5蛋

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）尾場賽事，標準流浪坐鎮旺角大球場，面對香港U23。結果流浪兵不血刃，靠伊巴謙梅開二度，林遼太和神田夢實各入1球，加上對手的「烏龍球」，繼首循環之後再以5比0輕取香港U23。

流浪派出伊巴謙、趙正宇及劉智樂攻堅，神田夢實、岡本玲仁及隊長林嘉緯於中場派牌；香港U23有18歲小將馬阡皓首次擔正，鄭進泓及何瀧浩負責中場串聯，倒戈的林學曦肩負入球重責。

流浪開局非常順利，8分鐘林嘉緯嘅傳送導致香港U23球員禁區內犯手球，球證直指12碼點，伊巴謙操刀射入，為球隊早早搶得先機。流浪攻勢浪接浪，11分鐘神田夢實禁區頂勁射，雲天樂撲到中柱，再由自己沒收。7分鐘後，3位流浪日本兵聯手炮製入波，岡本玲仁右路突破後傳中，林堂真頭槌二傳，由林遼太門前加一頭頂入。香港U23機會不多，21分鐘林學曦推過出迎嘅盧兆崎窄位起腳，不過就被流浪球員及時解圍。主隊31分鐘靠神田夢實禁區外勁射得手，半場前贏到3比0。

換邊後流浪繼續控制戰局，52分鐘，林嘉緯出個靚波，林遼太插水式頭槌頂斜。6分鐘後，伊巴謙右路傳中，後備入替踢前鋒的基藍馬頂入門前，岡本玲仁接應頭槌攻門被雲天樂撲走。流浪未收手，神田夢實送出直線，伊巴謙單刀赴會，推過出迎雲天樂射入空門，75分鐘將比數拉開至4比0。8分鐘後，神田夢實罰球傳入門前，被林學曦頂入自家大門。最終流浪以5比0擊敗香港U23。