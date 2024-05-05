外流港將　同「孫銘」對位　茹子楠：為佢驕傲

中超周日（5日）第10輪迎來「香港打吡」，由茹子楠坐鎮的梅州客家，主場迎戰孫銘謙效力的滄州雄獅，兩人正選上陣之餘，更有機會在邊路正面交鋒。賽後「茹子」接受本報記者訪問，笑言感覺十分奇妙、搞笑，又為「孫銘」終於能夠在中超立足感驕傲。

兩名港將是日齊齊擔正，更難得的是茹子楠擔任右翼衞，而孫銘謙則司職左翼衞，雙方能夠直接對位，最終前者踢了約80分鐘，後者則踢足全場，兩隊打和1比1平手。對於兩人首次在中超賽場交手，賽後「茹子」受訪時亦顯得相當開心：「其實之前季前友賽都對過，感覺好奇妙又搞笑。由細到大同『孫銘』一齊踢，大家一齊成長、進步，最後仲立足到中超，我係好為佢而驕傲。」

另外，梅州客家最近改踢3中堅陣式，令近年慣常踢右閘的「茹子」，需要推前一格任右翼衞，他承認需要時間適應：「踢咗3、4場，已經開始慢慢適應。其實翼衞相對參與進攻多啲，自己係幾享受，但同隊友嘅默契要再磨合好啲。 」值得一提，梅州客家和波後暫以8分排第13，與降班區僅相差1分，而滄州雄獅則終止3連敗，暫時得14分排第7。