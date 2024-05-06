熱刺2比4慘負利物浦　20年最差紀錄即爆內訌

英超前4爭逐鬥「禮讓」？排第4位嘅阿士東維拉周日(5日)0比1不敵白禮頓，點知第5位嘅熱刺亦唔爭氣，隨後作客利物浦慘輸2比4，少踢1場下落後維拉4分，爭奪歐聯資格漸趨渺茫。熱刺喺聯賽4連敗，寫下球隊近20年最差紀錄，罪人艾馬遜更喺半場同羅美路喺場上火爆對峙，要隊友幫手拉開。

頹勢嘅熱刺今場被利物浦壓住打，「紅軍」早段已有連番入肉埋門，到16分鐘終由沙拿接應加普妙傳頭槌頂入，完半場前再由安德魯羅拔臣補射建功。熱刺左閘艾馬遜防守錯漏百出，半場期間當所有人步離球場，艾馬遜同羅美路竟然喺場中間互相指罵，面貼面火爆對峙，門將古里莫維卡里奧即衝上去大力將兩人推開。

換邊後5分鐘，艾馬遜又喺左路遲遲唔解圍，被哈維艾利洛逼甩後，「紅軍」由加普頂成3比0；兵敗如山倒嘅熱刺，59分鐘再被哈維艾利洛世界波射爆。熱刺尾段由後備上陣嘅李察利臣1射1傳，追成2比4較接近紀錄，但仍難逃英超4連敗厄運，亦係熱刺自2004年後首嘗聯賽4連敗滋味。

熱刺領隊普斯迪高路賽後表示，球員作戰心態並冇問題，但表明要踢出佢心目中嘅足球，夏天需要進行「大換血」。對於羅美路同艾馬遜嘅內訌畫面，呢位澳洲教練就話：「佢哋爭執因為佢哋在乎球隊，唔滿意依家嘅環境，只要係有建設性，呢個係好事嚟。」