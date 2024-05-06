中國羽隊時隔12年包攬湯優盃　下站巴黎奧運

兩年一度的湯優盃羽毛球團體賽周日（5日）落幕，中國男、女隊在決賽同樣擊敗印尼，為上屆失去雙盃一雪前恥，時隔12年再度包攬湯優盃冠軍，中國羽協主席張軍坦言對球員注下強心針，爭逐巴黎奧運更有信心。

比賽在成都上演，中國隊主場迎戰多年來的宿敵印尼，在湯姆斯盃冠軍戰的「中印大戰」上也吸引了兩位羽壇傳奇「超級丹」林丹及印尼國寶級球星陶菲克親身觀戰。上屆無緣4強的中國男隊，在決賽以世界排名第2的石宇奇打頭陣，以直落兩局21比17、21比6橫掃印尼頭號球手金廷，令他在今屆湯盃交出6戰全勝的成績表，並最終帶領中國隊以總場數3比1奪標，時隔六年再次奪得湯姆斯盃，這也是中國男隊累積第11座場湯盃冠軍。

至於率先上演的優霸盃決賽，以東京奧運金牌陳雨菲為首的中國女隊，以直落三場擊敗印尼，時隔3年再度捧走優霸盃冠軍，一掃上屆決賽失利的陰霾，再踏上優盃最高頒獎台，這也是中國女隊第16次封后，是奪冠最多的隊伍。

中國羽協主席張軍賽後表示這個成績令中國隊面對7月上演的巴黎奧運注下強心針:「能夠把湯優盃重新奪回來，對於對伍的氣勢及鬥志無疑都有積極作用，我們更有信心在奧運會上爭金奪銀。」張軍續稱比賽中隊員有許多亮眼表現，但也有個別場次輸了，而團體賽不能用一場比賽去評判球員的發揮，每個項目都碰到不同隊伍的對手，遇上不同困難，今屆湯優盃後，中國隊將會進行總結及檢討，爭取讓球員在巴黎奧運上有更好表現。