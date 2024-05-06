110場F1正賽迎生涯首勝　諾利斯開心到爆粗

成功來自永不放棄的堅持，那怕是嘗試100次或更多，麥拿侖的英國車手諾利斯周日（5日）在F1邁阿密站藉着安全車的機會，擊敗紅牛車王麥斯韋斯塔本，迎來生涯首個分站冠軍。

這是諾利斯生涯第110場正賽，他能夠走在前列是因為比賽中途安全車的出現，令他在第28圈有機會取得領先位置，並迅速將追趕着的韋斯塔本拋開，越踩越快，最終以1小時30分49秒876率先衝過終點，以7.612秒力壓韋少奪冠，贏得生涯首個分站冠軍，這也是麥拿侖車隊時隔966天的第一個分站冠軍。

24歲的諾利斯賽後相當激動：「是時候了！Fxxx！噢Sorry....終於贏了分站冠軍，我真是很高興，終於能夠為車隊取得一場勝利，是漫長的一天，艱難的比賽，我很高興能夠獲勝。」

諾利斯續稱:「這個星期我們的速度都不俗，周五我很清楚戰車的實力，但其後我犯了一些錯誤，所以成績不太理想，而今天我們的策略完美，終於能夠獲勝，多謝車隊給我機會，也要感謝父母。」

「我真是感到自豪，過去五年裡我犯了不少錯誤，很多人質疑過我的能力， 今天我做到了，證明了相信麥拿侖不是一個錯誤的決定。」至於今站排頭位出戰最終獲得亞軍的韋斯塔本，亦大方地恭賀諾利斯:「我為諾里斯感到高興，一路走來已經很久了但這不是他最後一次奪冠。」今站季軍是法拉利的勒卡歷。

不過，韋少在車手榜仍然以136分領先，佩雷斯以98分位居次席，勒卡歷列第3，而今站奪冠的諾利斯則升上第4。