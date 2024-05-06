英乙升班附加賽雙料娛樂　免費台直播

英乙升班附加賽4強首回合，頭場卡維尼主場迎戰米爾頓凱恩斯，卡維尼季尾狀態走下坡，近5仗僅1勝，即使有地利，亦不宜高估。反觀米爾頓凱恩斯攻力強大，加上雙方近6次交鋒，米軍取得4勝1和1負，平手盤捧米爾頓凱恩斯為佳。(HOY TV 76周一晚10時直播)

根據賽制英乙第4至第7位球隊進行淘汰賽，爭奪1個升班席位，卡維尼以1分之微，力壓第8位巴羅，勉強取得附加賽資格，屬於4支附加賽球隊之中，整體實力最弱，想突圍而出，相當困難。

至於第4位米爾頓凱恩斯未能取得前3位直接升班資格，的確比較可惜，更加要把握踢附加賽，爭取升班。米軍攻力強勁，近2場合共轟入9球，相信今仗作客都會採取主動，力爭先拔頭籌。

另一場附加賽首回合，克魯主場對唐卡士打，兩軍喺聯賽同樣取得71分，但雙方狀態大相逕庭，克魯最後9場聯賽只得1勝，其中5場未能取得入球。

相反，唐卡士打季尾愈戰愈勇，最後10場聯賽豪取9勝1和，而且攻力強橫，近4場勝仗合共射入14球，當中前鋒艾安錫入5球，今場有力助球隊反客為主，平手盤推介唐卡士打。(HOY TV 76周二凌晨零時30分直播)

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