港隊首戰功能體適能亞錦賽　派6男女爭兩項

中國香港功能體適能及運動表現總會(HKSPF3)將首次派隊出戰5月17至19日在烏茲別克舉行的亞洲功能性體適能錦標賽。日前為4男2女組成的港隊進行授旗儀式，期望力爭佳績。

中國香港功能體適能及運動表現總會自2019年成立，並於2022年加入中國香港群眾體育聯會成為轄下之本地體育總會。總會總幹事紀榮賢表示：「功能體適能 (Functional Fitness) 已成為世界上最受歡迎的運動項目之一，並且持續比大多數其他運動項目增長得更快，隨著知名度的擴大，官方活動對推廣這項運動的需求也越來越大。同時，國際功能體適能聯會過去一直努力促進這項運動成為正規的比賽項目及奧運的比賽項目。作為屬會的中國香港功能體適能及運動表現總會亦積極響應，除了在本地舉辦國際賽事，亦組本地運動員參加海外賽事，以增加總會的比賽組本能力，以及運動員的參賽經驗，為日後在香港舉辦更多大型國際賽事鋪路。」

今屆亞洲功能性體適能錦標賽將設兩個組別個人賽及雙人賽，港隊的4位男選手陳焯基、鄒秉賢、鄒秉軒、張智豪將會參加個人賽，而兩位女運動員盧慧妍及何頌欣則會參加女子雙人賽，6位代表均為過去兩屆香港功能性體適能錦標賽的三甲選手。有份出席授旗儀式的港將更在席上展示功能性體適能比賽的測試，包括：倒立行走、吊環等。

功能性體適能(Functional Fitness)是一種綜合性運動，訓練模式是一種高強度、多變化的全身訓練，可以通過有器械或無器械的運動進行，以追求綜合體能、提高運動員的體能素質和身體健康水平為目標 運動員訓練使用的器材非常多元化，常見的有單槓、槓鈴、壺鈴、戰繩、爬繩、敏捷梯、跳箱、跳繩、體操吊環等等 此外，運動員亦可以進行徒手、無器械的運動，如引體向上、掌上壓、游泳、跑步等。

至於功能性體適能賽事，是以測試運動員的10項身體技能為目標，包括心肺耐力

(Cardiovascular/respiratory endurance)、耐力(Stamina)、肌耐力(Strength)、柔韌度(Flexibility)、爆發力(Power)、速度(Speed)、協調性(Coordination)、敏捷性(Agility)、平衡力(Balance)以及準確性(Accuracy)， 一般國際比賽會要求每位選手進行4至6項測試(Test)，測試內容及形式會根據上述10項技能制定，通常在賽前才公布 每個測試，運動員需要進行單一技能測試或組合技能測試 以爆發力(Power)測試為例，可以配合槓鈴(Bar Bell)進行。不過，為增加比賽的難度及趣味性，賽會通常會要求選手在限時內進行一系列的動作，例如在4分鐘內挺著槓鈴弓箭步前進15米，然後原地進行過頭的挺舉10次，以最快時間完成者勝，綜合所有測試成績，表現最好的運動員便是比賽的總冠軍。