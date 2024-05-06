賽馬會菁英盃　每隊最佳U22球員出爐

「賽馬會菁英盃」將於下周三（15日）舉行決賽，由標準流浪對傑志，足總周一（6日）在香港足球會舉行賽前記招，並同時頒發每隊最佳U22球員獎項，而11名獲獎者在活動後亦有感而發。

今屆賽事繼續設有每隊「最佳U22球員」，最終11位得獎者分別為傑志左閘陳晉一、理文門將潘尚希、東方中場馬希偉、大埔中場王顯琛、冠忠南區門將伍瑋謙、標準流浪前鋒趙正宇、均業北區防中劉君正、深水埗翼鋒張廣然、港會後防李俊諺、晉峰門將龐焯熙及香港U23翼鋒李樂謙，每位球員可獲獎金港幣3000元和1個獎座，至於「U22星中之星」則會到決賽日，由傳媒機構從11位「最佳U22球員」中選出，得獎者可獲1個獎座及獎金港幣5000元。

決賽獎金方面，冠軍隊可獲港幣12萬，亞軍就有港幣6萬。此外，傑志和流浪分別提名基督教聯合醫務協會和九龍樂善堂為賽馬會捐贈善款受惠機構，冠軍提名機構可獲港幣10萬元，亞軍則獲港幣5萬元。

東方本季一眾年輕球員演出大獲好評，同樣取得明顯進步的馬希偉表示自己較以往更能放開懷抱作戰：「以前比較驚犯錯，反而踢得綁手綁腳，但教練團同隊友畀好大信心自己，令我更加多上腳，唔怕同人單對單。」

效力「綠戰士」的王顯琛就稱自己從隊中前輩身上獲益良多：「Philip（陳肇鈞）、『冠鳴』（馮冠鳴）同『阿庭』（羅振庭）教咗我好多，令我學識點樣去踢中場，亦都好多謝教練團肯畀機會自己，希望之後繼續進步。」

今季演出令人眼前一亮的趙正宇，則盼望在「賽馬會菁英盃」決賽爭勝，令宣布季後退役的盧均宜及林嘉緯有完美句號：「好榮幸可以同佢哋做隊友，所以我哋會盡力去贏呢個盃，令『均宜』同『嘉緯』可以開開心心咁完成職業生涯。」

冠忠南區門將伍瑋謙就認為，球隊嘗試採取地面推進踢法，球員需時適應，盼下季表現更穩定：「我哋季初踢得幾好，可能之後傷兵多咗，成績冇咁穩定，但我相信球隊繼續堅持呢套踢法，下季一定會有進步。」

至於傑志的陳晉一就希望在季尾，繼續助「藍鳥」於各條戰線爭勝：「球隊今季經歷咗好多困難，但我有信心大家可以衝破呢啲難關，作戰到底，盡力幫球隊贏冠軍。」

港會的李俊諺透露自己較多間改任右閘，使其獲益良多：「我以往係踢中場居多，但今季踢多咗右閘，而且球隊無論喺聯賽定『賽馬會菁英盃』都有安排我上陣，令自己學到好多嘢。」

香港U23本季取得成軍3季以來首場港超勝仗，第2季效力球隊的李樂謙，亦認同球員心態進步明顯：「雖然我哋實力同強隊有差距，但大家都唔會抱住輸少當贏嘅心態去踢，會諗辦法喺佢哋身上攞分。」

今季轉投均業北區的劉君正就指，球隊首季征戰港超，成績已有所交代：「作為支新升班嘅球隊，可以排到中遊都算唔錯，而且我哋喺盃賽贏過強隊，總算為球迷帶嚟驚喜，希望下季踢得更好。」

首征港超的理文門將潘尚希，就期望自己吸取整季經驗，來季可作更多貢獻：「今季第1次踢港超，已經見到自己有好大進步空間，希望下季可以幫破隊做得更多，分擔隊友壓力。」

晉峰的龐焯熙則坦言球隊早前陷入低潮，以致不斷吞敗，但認為球員在這段時間心態反而變得更成熟：「球隊早一兩個月有好大嘅低潮，好彩大家已經調整好心態，最近表現明顯有改善。」

從傑志外借至深水埗的張廣然，則道今季出場時間增加後，有更大進步：「雖然球隊輸多贏少，但我都學識點樣喺受壓嘅環境下減少失誤，盡力表現自己。」

得獎名單

潘尚希 理文 門將

陳晉一 傑志 左閘

王顯琛 大埔 中場

馬希偉 東方 中場

伍瑋謙 冠忠南區 門將

趙正宇 標準流浪 前鋒

劉君正 均業北區 中場

李俊諺 港會 右閘

張廣然 深水埗（從傑志外借） 翼鋒

李樂謙 香港U23 翼鋒

龐焯熙 晉峰 門將