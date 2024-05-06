港超聯　認衞冕夢碎　伍健：新援貨不對辦

足總周一（6日）假香港足球會舉行「賽馬會菁英盃」決賽賽前記者會，其中決賽隊伍之一傑志的會長伍健亦有現身。「伍生」受訪時承認聯賽衞冕失敗，而主因在於季初引入的外援表現不似預期，同時他又提到南韓籍中鋒金信煜的合約問題正在處理當中。

傑志暫時落後榜首理文6分，在球季僅餘兩場下，會長伍健坦言要衞冕僅剩餘數字上的可能，現階段會專注在兩項本地盃賽：「聯賽喺我心目中係輸咗，但暫時仲有兩個盃賽叫緊糊，我哋都會盡力。」雖然很大機會失落聯賽冠軍，不過「伍生」卻未有因此感到太失望：「搞波搞咗咁耐，一定要贏得又輸得。無錯由2010年開始，我哋一直贏多輸少，但唔等於你贏得晒。」

對於球隊今季成績有所滑落，「伍生」則認為在於季初簽入的外援貨不對辦：「季初引援某程度上係隔山買牛，佢哋表現不似預期，咁當然影響球隊實力，其實隔一段時間都會有依啲困難。」「伍生」續指目前已努力補救，強調球隊絕對不會坐以待斃：「球會同一間公司一樣，錯誤決定一定會有，揾錯人同輸咗聯賽一樣，最重要係點樣改善，如果成日要道歉就好攰。我哋已經做咗好多嘢，問題逐個處理緊。」

除此之外，上季簽入的中鋒金信煜，今季上陣時間寥寥可數，其去向備受外界關注，「伍生」亦有提到這名前南韓國腳的情況：「金信煜係我哋雷達裏面重要事件，都處理咗一段時間，但始終牽涉到合同、法律同醫療各樣嘢，冇可能幾日就搞掂，只可以話仲係處理當中。」