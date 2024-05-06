荷甲葡超冠軍誕生　兩大名帥去英超？

荷甲同葡超聯賽周日(5日)誕生冠軍，燕豪芬同士砵亭分別登上王者寶座。士砵亭教練魯賓艾摩廉第2度奪冠後，據報已同韋斯咸達成「口頭協議」，將會喺下季接手執教；至於失落荷甲嘅飛燕諾主帥施洛，公開表示等緊利物浦「官宣」，仲講明將會搵高普拎執教貼士。

士砵亭喺周六(4日)大勝，排次席嘅賓菲加周日登場，意外吞法馬利卡奧兩蛋，喺只剩2輪下，領先8分嘅士砵亭得以提前封王。魯賓艾摩廉4年前第1季執教士砵亭即贏葡超冠軍，今季係佢第2度領軍封王，成為史上最年輕(39歲)兩奪葡超主帥。據英國《泰晤士報》報道，魯賓艾摩廉同韋斯咸已達成口頭協議，等葡超正式煞科就會宣布簽約3年。

荷甲方面，燕豪芬主場4比2大破鹿特丹斯巴達後，亦提早兩輪鎖定聯賽冠軍，自2018年後再度「登頂」。未能幫飛燕諾衞冕嘅施洛，承認喺球隊5比0大勝施禾利前，有睇同時舉行嘅利物浦對熱刺早段比賽，施洛表示：「等官宣(執教利物浦)後，我唔單止會睇番呢場，仲會睇大量利物浦比賽添！」施洛更表示會詢問高普意見：「當你去一間新球會，問前教練拎意見係好正常，當一切落實同埋荷甲結束，我一定會打畀高普。」