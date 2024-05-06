歐鎧淳携鄭莉梅化身慈善大使　周末再搏奧運資格

香港女飛魚歐鎧淳及鄭莉梅為巴黎奧運作最後備戰，近日回港小休並將出戰本周末一連兩天在體院舉行的「2024巴黎奧運會-中國香港長池游泳邀請計時賽」，淳淳期望在擅長的100米背泳項目爭取最後機會達標，力爭奧運入場券。

作為Mind The Waves聯合創辦人的歐鎧淳與鄭莉梅於周一（6日）出席「心·晴分享會」，旨分享對青少年及運動員精神健康的見解，藉此推廣大眾對精神健康的關注。奧運「四朝元老」的歐鎧淳與鄭莉梅早前出戰世錦賽的女子4x100米混合接力賽並取得巴黎奧運資格，他們期望能再次代表香港出戰奧運，「前段時間都在海外訓練及比賽，近期回港稍作休息並備戰本月在香港的比賽，希望比賽狀態能維持至奧運。」連續參加4屆奧運的Stephanie續道：「雖然名單（4x100米混合接力）不能由我們決定，但亦期望自己可以爭取到100米背泳達標，以個人名義進入奧運。」

作為多年的全職運動員往往面對不同程度的壓力，深明心理健康對運動員的重要性，她們於2023年2月創立Mind The Waves，是一個專注於青少年心理健康的組織，Stephanie對青少年的精神健康非常重視，這亦是她創辦Mind The Waves的核心理念：「我們旨在建立一個連結年輕一代的平台，鼓勵他們積極照顧自己的心理健康。我們很高興與華懋集團合作，同心協力幫助大眾以不同方式，分享正視身心靈健康的好處，並成為一股新力量，將這份訊息推而廣之。」

Stephanie直言：「作為參加最高級別賽事的運動員，我們背負著巨大的壓力和期望，對香港年輕人面對的精神健康挑戰感同身受，而正是秉持著外界對運動員的正面形象，相信我們身為『過來人』能給有需要的人正確的幫助」，能幫助他人她倍感榮幸：「不僅是青少年，港隊成員亦有尋找過我們幫忙調整心理健康，我們分享經驗，創造出一個他們覺得安全的地方」。

對於在關注青少年精神健康時面對的難關，鄭莉梅（Camille）就認為創辦初期所有方面都有困惑，「開始會這樣是因為一開始我們並不知道自己想朝哪個方向發展，但這是一個充滿正面、激情的事情，我們從中得到了很多非常積極的反饋和支持，因此推動我們繼續向前。」Camille續說：「當我們去不同國家訓練時，試圖做到這一點（正面樂觀）有時很有挑戰性，但我們成功使用到從運動員身上學到的所有技能，例如恢復力、心態調整、溝通和團隊合作等。而今次合作是一項慈善活動，對我們來説是一場非常大的勝利，為背後的整個團隊感到驕傲。」

精神健康諮詢委員會主席林正財表示，現今解決社會的心理健康問題非常重要，尤其是年輕人的心理健康問題。他支持社會大眾參與運動釋放壓力，並認識心理健康，另外亦提議加強機構及個人的精神健康意識，去正視其重要性，從而提升社會精神健康。

分享會結束後，歐鎧淳及鄭莉梅即場示範如何舒緩壓力，在鼓樂隊教練的帶領下，從重覆擊鼓的動作中排解壓力，投入過程展露出由心而發的笑容。