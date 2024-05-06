魯列夫逆轉首捧馬德里冠軍　仙拿或棄戰法網

帶病上陣的俄羅斯名將魯列夫，周日（5日）在馬德里網球大師賽成功逆轉，力挫加拿大的阿里艾森，生涯首奪這項ATP1000級賽事錦標。

世界排名第8的魯列夫在男單決賽落後一盤的情況以4比6、7比5、7比5反勝阿里艾森，「實在無言！如果你知我過去9天的經歷，真是不會想像我會贏得冠軍。」魯列夫對於自己能夠捧盃也是難以置信：「真是難以置信的興奮，我要將所有的功勞歸於醫生團隊，他們花了很大的努力，令我可以比賽，我可以說這是生涯感到驕傲的冠軍之一，每天都就像快要死，我不能入睡，已有三至四天是沒有睡覺。」這位26歲名將在抵達西班牙之前連輸四仗，相信今次的勝利對他準備法網注下強心針。

至於早前因傷退賽的意大利小天王仙拿已抵達羅馬，備戰即將開打的賽事，然而他對於自己能否參加今年的法網保持謹慎：「我只會在身體恢復到100%的情況才會參加法網，有些傷病是可以預防的，但有些不可以，上季我全年都無傷病，今年直到蒙地卡羅之前都感覺不俗，但我與團隊都需要為法網作出決定，備戰工作恐怕不是太完美。」