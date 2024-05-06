【英超】水晶宮大軍轟爆紅魔

周二凌晨英超獨腳戲，水晶宮主場迎戰曼聯。「紅魔鬼」今季防線穿窿，傷兵滿營下繼續殘陣出戰，水晶宮勢必乘虛而入全力搶攻；曼聯明知防守唔穩，近期索性擺大個頭爭入波，博3.5球嘅入球大好路。（Now 621周二凌晨3時直播）

曼聯爭入前4美夢幻滅後，依家隨時連歐洲賽席位都不保，影響球隊財政同夏天組軍計劃，所以剩低4場比賽不容有失。問題係曼聯防線仍然殘缺，哈利馬古尼、華拉尼、利辛度馬天尼斯、勞基梳爾等主力養傷，防守體系接近崩潰，直接影響球隊成績，近8場比賽法定時間只贏1場，當中未有1場能夠保持不失。

領隊坦哈格喺後防無兵可用下，惟有冒險以攻代守，至少海倫、般奴費南迪斯、阿歷真度加拿祖等攻擊球員交足貨，入球能力有一定保證。曼聯作客一樣照攻，連續11場作客都有入波，最近4場作客賽事，有3場總入球開4球或以上，娛樂性十足。

水晶宮自從請到格拿斯拿執教後，成績穩步上揚，而且踢法變得更加進取，近4場聯賽有3勝1和佳績，米高奧利斯、佐敦阿休等前鋒衝擊力強，水晶宮近3場主場攻入9球，今仗必襯曼聯中門大開搶攻搵着數，兩隊踢法大開大合，中位數3.5球嘅大盤穩開。

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