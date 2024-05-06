希亞路：蜜蜂兵團守和PSG入決賽

在4強首回合，多蒙特主場的「黃色巨牆」氣氛非常熾熱，故此我認為他們絕對值得獲勝，然而，他們或會後悔沒有取得更多入球。

雖然基利安麥巴比曾經射中門柱，以及一度展示出驚人速度，但整體上他表現平靜。如無意外，今仗將會是他最後1次代表巴黎聖日耳門出戰歐聯的主場賽事，因此他亦希望可以交出更具影響力的表現。若然基利安麥巴比真的離隊，我感到今場賽事也是聖日耳門一眾新星，展露光芒的機會。薩伊安美爾及域天拿於中場能夠影響戰局，他們二人將嘗試控制中場中路，並為前線隊友製造入球機會。

跟我的預測一樣，多蒙特於邊路位置相當危險，艾迪耶美跟聖日耳門右翼衛阿舒拉夫的大鬥法將會相當關鍵。兩位球員於4強次回合都定要肩負起大量防守及進攻上的工作。

我認為查頓辛祖是4強首回合表現最佳球員，他的盤球為聖日耳門後防構成巨大問題。聖日耳門的左中堅盧卡斯靴南迪斯今仗料因傷將會缺陣，我相信蜜蜂兵團將會視這區域為對方的弱點，並嘗試於右路作出突破。至於前線方面，富克洛上仗攻入一個精彩的入球，我肯定聖日耳門另一中堅馬昆賀斯將會小心應付他強大的體能威脅。

由於巴黎聖日耳門需要追回比數，所以多蒙特有可能於反擊攻勢時產生威脅，尤其是於邊路又或者向富克洛作出的過頭式長傳。我預計，今仗蜜蜂兵團可以守住首回合贏1:0的賽果，晉級決賽。