喇沙男籃盼「用籃球說話」　無懼換血迎難而上

喇沙書院在兩名主力曾朗謙、文佐鳴畢業後，今屆D1九龍甲組學界獲第4名，遺憾無緣躋身精英賽。當中負責擔起得分重任、季軍戰個人獨取32分的控球後衞翟晉德，承認自己今年責任更大：「今年A Grade完全不夠人，自己成為了重心，學界每一場基本上都會被『Box-1』防守，自己狀態好與壞，會直接影響球隊表現，因此也有一定壓力。」

不過由於Panasonic賽可以加入B Grade球員，「德仔」認為能令球隊人腳更加充裕，加上部分師弟個人技術不俗，期待與他們擦出新火花，目標晉級4強。除此之外，這名隊長又特別提到想在這項賽事，再與寶覺中學交手：「學界分組賽、季軍戰同樣不敵寶覺，真的十分遺憾，希望能夠復仇。對上兩次交手，隊友缺乏大賽經驗，在場上很緊張，外線防守做得不夠好，今次我們會更加集中。」

拍攝場刊當天，大會要求各隊員寫下自己的籃球目標，喇沙眾員相當有創意，兼且有大志，隊長翟晉德希望「用籃球說話，成為籃球界李小龍」、而連鈺軒更豪言「以籃球悍衞世界和平」...可能你會覺得他們天馬行空，但其實無論球場定現實，要追夢，「Think Big」豈不是成功的重要一步？

喇沙書院

教練：李希賢

其餘球員：翟晉德、羅嘉昌、林曉樂、李梓謙、連鈺軒、吳書皓、何梓昊、黎政宏、蘇信霖、黃天朗、麥東杭

本學年成績：九龍區D1殿軍

Panasonic學界籃球邀請賽2024

日期：5月23日至26日（周四至周日)

場地：灣仔修頓場館

參賽球隊: (男子組)12隊、(女子組)12隊

上屆冠軍：英華書院、協恩中學

（門票詳情容後公布）