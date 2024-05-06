曼聯派員同查頓辛祖見面　坦哈格想講和？

曼聯領隊坦哈格同翼鋒查頓辛祖嘅緊張關係似有緩和迹象，該荷蘭籍教頭近日表示，會方已派專員同查頓辛祖見面，並保持接觸，睇嚟坦帥想同對方講和。

《衛報》報道，曼聯近日派出兩名高層，包括前總監默塔夫及談判總監哈格里夫斯，與外借到多蒙特嘅查頓辛祖見面，展開對話，雖然暫時未有結果，但雙方將會繼續接觸，曼聯方面展示誠意，似乎想講和。

今次接觸係自去年8月坦哈格同查頓辛祖鬧翻以來嘅破冰之舉，當時坦哈格對外表示查頓辛祖操練表現不達標，查頓辛祖在網上反擊，聲稱坦哈格講大話，之後坦哈格將查頓辛祖趕出一隊，並於今年初將佢外借到多蒙特。

查頓辛祖重返多蒙特後表現回勇，協助球隊打入歐聯4強，依家仲半隻腳打入決賽，坦哈格似乎知衰，記者問佢如果查頓辛祖肯道歉，能否重返曼聯時，坦帥表示：「我哋正推進此事，並觀察到查頓辛祖近期在比賽嘅表現確實好出色，我同佢當時確實發生過衝突，不過依家先踢完今季比賽再講。」

比起當初強硬趕走查頓辛祖，坦哈格現時態度明顯軟化，令查頓辛祖重返曼聯可能性大增。