曼聯恥辱性吞4蛋　坦哈格：我係合適領隊！

曼聯今個災難球季再陷新低，周二(7日)凌晨英超作客慘吞水晶宮4蛋，聯賽排名跌到第8位，13場輸波創球會史上單季英超「輸最多」紀錄。雖然創下連串恥辱數據，不過領隊坦哈格賽後堅稱自己仍然係領軍合適人選，無意引咎辭職。

曼聯後防傷兵滿營，哈利馬古尼賽前受傷後，今仗用卡斯米路搭莊尼伊雲斯做中堅錯漏百出，上半場被米高奧利斯同桑馬迪達輕鬆撕破防線入波，半場落後0比2。換邊後曼聯仍冇起色，再被泰歷米素爾同米高奧利斯再轟2球，最終輸0比4。

今季第13場聯賽輸波，係曼聯英超史上最高紀錄，對上一次「輸鑊甘」已經係89/90球季嘅英甲年代(16場輸波)。另外，曼聯依家排第8位、積分54分，亦有機會打破球會史上英超最低排名(第7位)同最低分(58分)紀錄，最後3輪仲要為面子而戰。

坦哈格賽後被問到係咪帶領曼聯合適人選，佢就爽快回應：「絕對係！如果主力球員可以候命，曼聯個陣容係好強，但依家全條防線傷晒，為我哋造成問題。我會繼續戰鬥，球隊依家表現唔好，我會負上責任，尋找能量去幫球隊預備下場大戰。」