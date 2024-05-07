學習團結！德信Panasonic籃球賽望打出團魂

德信中學上學年首次參加精英賽即闖8強，本學年球隊順利「延續歷史」，再次躋身精英賽8強。隊長區兆豐（Anderson）期待球隊在Panasonic籃球賽再顯身手：「這個賽事在修頓上演，關注度比精英賽更高。每個香港籃球員都會想在修頓比賽，這裡的氣氛令我們更加投入和專注，我們的目標就是打好每一場，對得住自己！」

由甲一滿貫球星蔡再懃和吳松峻領軍的德信近年成為大賽常客，今年再被邀請參加Panasonic籃球賽，隊長區兆豐大讚球隊在兩位教練帶領下，心態大有改善：「以前覺得最強那個球星挺身而出就可以，不需要其他隊友，現在明白到籃球是團隊運動，大家一定要團結才能打出好波。吳Sir相當注重紀律，球技再好，態度不好，一樣不能落場。自己作為隊長，責任就更加重大，要有籃球員應有的態度。」

德信隊員在場刊目標一欄寫上「學習團結」，Anderson說：「德信齊上齊落，有事發生就一齊孭，有成績就一起享受！」

文：余樂詩

德信中學男籃

教練：蔡再懃、吳松峻

其餘球員：區兆豐、熊子峰、張柏霖、王啟瑞、Shahid Mohamed、蔡旨彥、林建東、李家俊、周柏宏、曾佑誠、詹梓桸、廖耘鋒、芮浩楠

本學年成績：沙西區冠軍、精英賽8強

Panasonic學界籃球邀請賽2024

日期：5月23日至26日（周四至周日)

場地：灣仔修頓場館

參賽球隊: (男子組)12隊、(女子組)12隊

上屆冠軍：英華書院、協恩中學

（門票詳情容後公布）