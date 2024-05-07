全票當選！雲班耶馬穩奪年度最佳新秀

NBA官方周二（7日）正式公布年度最佳新秀獎項得主，馬刺隊狀元雲班耶馬獲全票當選，成為NBA歷史上第6位全票贏得最佳新秀的球員，可謂是眾望所歸。

「法國怪物」雲班耶馬獲得了投票成員的全部99張第1名選票，被一致評為NBA年度最佳新秀，力壓第2名的雷霆隊Chet Holmgren及第3名的黃蜂隊Brandon Miller。同時，他亦成為NBA史上第6位全票獲得該獎項的球員，其餘的5位分別為名人堂球員大衞羅賓遜（David Robinson）和拉爾夫桑普森（Ralph Sampson）、現役球星列拿特（Damian Lillard）和唐斯（Karl-Anthony Towns），以及剛宣布退役的格芬（Blake Griffin）。

現年僅20歲的雲班耶馬於去年首輪第一順位被馬刺選中，被視為是這時代最具天賦的年輕球員之一。然而關於他的球探報告卻不太現實，一個身高2.24米、臂展2.45米的法國球員，擁有後衛的控球和投籃技巧，以及每一次都能鎖定勝局的防守本能，在球場上可説是無所不能。

事實上，這名年度最佳新秀在NBA生涯首個賽季為馬刺出戰71場比賽，每場上場時間近30分鐘，場均可得21.4分、10.6籃板、3.9助攻、3.6次封阻及1.2次搶斷，投籃命中率更高達46.5%。去年12月馬刺對陣公牛的比賽中，雲班耶馬轟下21分20籃板4封阻，成為NBA史上最年輕拿下「雙二十」的球員。

名記Ben Rohrbach指出，歷史上沒有其他人能在青少年時期跟他相比較，包括勒邦占士。勒邦占士新秀年場均20.9分、5.5籃板、5.9助攻、0.7封阻及1.6搶斷。

雲班耶馬獲獎後表示：「我的目標一直是盡我所能幫助我的球隊，并在一年中變得更好。我知道，為了做到這一點，我必須在球場上表現出色，並具有統治力。（榮獲年度最佳新秀）對我來説是一件大事，這對我來説一直都很重要，我很高興這成為事實。」

由於雲班耶馬無可否認的天賦和歷史性的表現使他穩妥拿下獎項，然而他所在正重建的馬刺隊取下22勝60負的成績，這是NBA第5差的成績。相比之下，22歲的Chet Holmgren在雷霆隊發揮了核心作用，以57勝25負的戰績獲得西部頭號種子，更以4比0淘汰塘鵝進入季後賽次輪。下季如何取得比賽勝利提升球隊名次，是他和球隊重要的課題之一。