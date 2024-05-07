黃杜配大滿貫有牌落袋　有助奧運爭做大種子

國際乒聯周二（7日）公布最新世界排名及落實混雙入圍奧運名單，香港組合黃鎮廷及杜凱琹位列奧運排名第6(世界排名第7)，而國際乒聯將於7月16日以世界排名進行種子排序，港隊力爭成為前列種子。

在最新的混雙世界排名上，基本已落實巴黎奧運的參賽組合，按照規則，奧運混雙項目共有16對組合參賽，過去在洲際選拔賽及上月的奧運資格賽上已決出9個名額，而其餘7對則以最近公布的世界排名確定，包括世界第一中國的王楚欽／孫穎莎。

為了爭取成為奧運更高的種子，港隊的黃鎮廷／杜凱琹正參加在沙特舉行WTT大滿貫賽事，他們過關斬將已闖入8強，並於周二以直落3比0擊敗瑞典組合躋身準決賽，肯定「有牌落袋」，對排名爭分相當理想，下仗將與法國組合勒賓（Alexis Lebrun）／袁嘉楠

爭逐決賽席位。

巴黎奧運的混雙項目將於7月27至30日進行，金牌將於30日誕生，是乒乓球項目的首面金牌；而男單奧運入場券仍未最後落實，國際乒聯將於6月18日公布入圍球手，香港「一哥」黃鎮廷目前世界排名27，仍有機會登上奧運尾班車。