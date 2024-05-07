麥總終極戰不容有失　PSG盡地一煲博上盤

歐聯4強次回合爆發，落後0比1嘅巴黎聖日耳門（PSG），返主場出擊迎戰多蒙特。多蒙特歐聯主場厲害，不過作客成績一般，尤其作客法甲球隊，近4次歐聯作客法國只得1勝3負，今場頂唔住PSG強攻，讓球盤巴黎聖日耳門讓一球，照捧上盤。（Now 643周三凌晨3時直播）

首回合多蒙特雖然憑富克洛一箭定江山領先，但雙方攻勢其實差不多，PSG控球率達5成7，射門次數14次，比多蒙特多一次，而且PSG下半場其實有2次射門中柱，只要其中一次化成入球，結局已經完全唔一樣。

巴黎聖日耳門擁有王牌球星基利安麥巴比及奧士文尼迪比利，2人狀態不俗，麥巴比現時喺歐聯入咗8球，同哈利卡尼並列歐聯神射手榜首，雖然佢喺首回合表現略為平靜，但今場好大機會係佢最後以PSG球員身份，喺主場出戰歐聯，以佢唔認輸嘅性格，今場必定搶韁爭取入球。

同時，由於歐聯取消咗作客入球優惠，所以主場出擊可以放膽進攻，對於PSG呢類進攻型球隊，相當有利。

另邊廂，多蒙特今場明顯係下風波，教練泰錫首回合賽後都打晒開口牌，話明今場只要和波就搞掂，估計佢哋都會係主守，不過「蜜蜂兵團」歐聯作客一般，今屆5場作客只得2勝1和2負，而且佢哋近4次作客法甲兵輸3場，3場都輸2球或以上，包括小組首戰0比2不敵PSG，巴黎聖日耳門心理上有優勢，而且法甲賽會特別優待PSG及馬賽，兩支有份踢歐戰4強嘅球隊，上輪聯賽齊齊輪空，畀佢哋專心應戰，PSG集天時地利人和於一身，今場上盤係不二之選。

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