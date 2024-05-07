公益路跑賽全球逾26萬跑手爭逐　籌得破紀錄810萬歐元

公益路跑賽Wings for Life World Run日前圓滿結束，來自192個國家及地區共265,818跑手在169個國家、城市同時起步，為Wings for Life脊髓損傷研究基金會籌得破紀錄的8,104,499歐元。日本跑手渡邊智也以70.9公里榮膺男子總冠軍，令賽事紀錄首次突破70公里。波蘭的Dominika Stelmach以55.02公里，第二次奪得賽事女子總冠軍。香港總冠軍由Chan Kin Wah以30.16公里贏得。

活動今年踏入第11屆，比賽一如以往，全球參賽跑手無論身處何地都會在世界標準時間上午11時同步出發。除了在奧地利、克羅地亞、德國、波蘭、斯洛文尼亞、瑞士以及荷蘭舉行的七場旗艦跑(實體賽事)，參加者可以使用應用程式獨自跑步，或參與世界各地舉行的345場App Run。香港的App Run在灣仔海濱活空間舉行，起步時間為5月5日晚上7時，其他地方如新西蘭是下午11時，加拿大溫哥華為凌晨4時。 所以，同一賽事擁有不同天氣狀況，其中以加拿大魁北克市氣温最低（5°C），最熱的是印度Lucknow（41°C）。克羅地亞的Zadar、南非開普敦是陽光普照，但美國舊金山則是雨天。

不少國際體壇名人都有參與別具意義旳賽事，包括希臘網球手西西帕斯，他在蒙地卡羅訓練時便透過使用Wings for Life World Run應用程序參與，其他參賽的著名運動員包括巴西球星尼馬、挪威跨欄選手Karsten Warholm、英國板球運動員Ben Stokes、南非的欖球員Siya Kolisi及美國的滑雪名將禾恩等等。部份體育名人更擔任了實體賽事中Catcher Car的車手，例如：兩屆奧運滑雪板冠軍Anna Gasser便在奧地利站駕駛這輛追趕參賽者的汽車。

Wings for Life World Run是一項沒有終點的跑步比賽。在開賽後30分鐘起步，跑手便會被終結者號(Catcher Car)以時速14公里開始追趕，這架代表移動終點線的車輛之後會每30分鐘加速1公里。開賽3小時後，將會每30分鐘加速4公里。估計Catcher Car應該可在開賽大約4小時以後，即65至70公里時追過最後一位跑手，即是賽事的冠軍。至於APP Run的參加者，在比賽開始前啟動Wings for Life World Run APP，並開啟GPS系統，手機APP內的模擬終結者號(Catcher Car)便會與實體賽一樣追趕跑手。

自2014年第一屆以來，Wings for Life World Run共有1,559,534名參賽者，籌集總計5193萬歐元。Wings for Life脊髓損傷研究基金會迄今已為299個有前景的研究計畫和臨床試驗提供了資金。