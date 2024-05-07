港超聯　大埔谷到盡夜戰港會

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大埔運動場周二（7日）晚上舉行1場「中銀人壽香港超級聯賽」，大埔主場迎戰港會。「綠戰士」派出盧卡斯、馬卡雷拿及雷仙奴為三叉戟，陳肇鈞聯同謝臣和王顯琛控制中場；至於客隊，劉學銘推上一格，夥拍溫俊和加斯特夫掃蕩中場，簡嘉亨利用速度為里奧創造突擊機會，莊文歷先列後備。（on.cc東網周二晚7時45分按次收費直播）

大埔正選：

94 謝家榮 ［GK］

7 馬卡雷拿

11 盧卡斯

12 謝臣

14 馬高斯山度士

16 陳肇鈞

20 王顯琛

26 李家豪

31 翁煦濤

33 加比爾 ［C］

95 雷仙奴

港會正選：

21 馮朗軒 ［GK］

2 周子謙

3 費利皮爾

4 劉學銘

5 菲杜化

16 溫俊

17 加斯特夫

18 積施利 ［C］

19 簡嘉亨

26 里奧

91 泰亞高

大埔後備：

1 錢兆琛 ［GK］

41 林志基 ［GK］

3 潘子希

4 馮冠鳴

6 羅振庭

8 彭欽蓬

25 張力行

27 黃祖心

55 袁熙懃

77 郭縉諾

80 鍾偉強

港會後備：

85 馬浩龍 ［GK］

6 李俊諺

7 莊文歷

10 莊馬仕

12 村越俊宏

24 斯特芬

30 福保羅

31 博偉程

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周二晚（7日）「中銀人壽香港超級聯賽」假大埔運動場上演一場補賽，大埔主場與港會挑燈夜戰。「綠戰士」的緊密賽程來到尾聲，對球員意志力將會是極大挑戰，且看有陣容較完整的港會，能否在這場肉搏戰偷雞搶分。

10日內要面對第4戰的「綠戰士」，上場遭冠忠南區逼和，但仍保持11場聯賽不敗走勢，主教練李志堅承認緊密賽程下，球員已出現疲態，體能會較為輸蝕：「球隊過去連續兩場都喺惡劣場地比賽，體能消耗好大，球員都傷晒，希望到時唔好落雨。」比迪高及羅振庭上場因傷退下火線，今場上陣成疑。

馮冠鳴豪言唔怕埋身肉搏

兩軍繼上月底後再交手，大埔首循環贏3比0，今場再面對踢法直接的港會，球風彪悍的「綠戰士」防中馮冠鳴表示未驚過：「我自己對鬼佬式踢法唔陌生，加上球隊有唔少球員踢法硬淨，唔驚踢埋身五五波，最驚要把握到埋門機會。」

港會上場聯賽因天雨關係，僅踢約30分鐘就被腰斬，因此簡嘉亨認為球隊體能不成問題。談到今場對手，他指大埔防守力強，目前是聯賽唯一一支仍保持單位數失球的隊伍，但相信球隊能運用速度優勢製造威脅：「球隊幾個前鋒都比較靈活，如果大家踢得決斷啲，逼大埔後衞同我哋鬥跑，可能有意外收穫。」

積施利︰要嚴防盧卡斯

後防主力積施利就稱，球隊務必緊記首循環以0比3不敵「綠戰士」的教訓，盡量限制對方進攻，又提醒隊友要嚴防盧卡斯：「盧卡斯返大埔之後，身型仲弗過以前，有佢喺前面開路，其他前鋒會踢得舒服好多，所以唔睇緊啲盧卡斯，絕對會付出代價。」