比寧咸踢歐聯大戰隱形　戴亞斯成「關鍵先生」

巴謙戴亞斯(左)今季已射入10球及6次助攻。(Getty Images)

皇馬主力射手祖迪比寧咸今屆歐聯，踢4場淘汰賽都食白果，其中8強兩回合對曼城，以及4強首回合對拜仁慕尼黑，3戰合共僅有1次射門，加上有「恐仁症」，職業生涯9次對拜仁未嘗一勝，所以輿論認為，次回合主場對拜仁，巴謙戴亞斯先至係皇馬爭勝「關鍵先生」。

巴謙戴亞斯過去3季被外借去AC米蘭，有出色表現，今季回巢「銀河艦隊」，只能擔任祖迪比寧咸嘅副選。不過，呢位24歲進攻中場效率極高，即使合共僅上陣1,899分鐘，但仍然射入10球及6次助攻，職業生涯首次單季入波達雙位數。

相比祖迪比寧咸1億歐元(約8.4億港元)身價，皇馬2019年僅用1,700萬歐元(約1.4億港元)向曼城買入巴謙戴亞斯，並從AC米蘭收到750萬歐元(約6,300萬港元)借用費，更加反映巴謙戴亞斯「性價比」極高。

事實上，祖迪比寧咸今季有段時間受傷缺陣，巴謙戴亞斯頂替其正選位置，都有出色發揮，難怪有意見認為，皇馬歐聯4強次回合鬥拜仁慕尼黑，不妨出奇招，派出巴謙戴亞斯擔任正選，隨時有更佳效果。