港超聯　大埔夜戰贈港會「3蛋」

大埔運動場周二（7日）晚上舉行1場「中銀人壽香港超級聯賽」，大埔主場迎戰港會，最終「綠戰士」在439名入場球迷見證下，憑雷仙奴、李家豪及馬卡雷拿各入1球，以3比0獲勝。

「綠戰士」派出盧卡斯、馬卡雷拿及雷仙奴為三叉戟，陳肇鈞聯同謝臣和王顯琛控制中場；至於客隊，劉學銘推上一格，夥拍溫俊和加斯特夫掃蕩中場，簡嘉亨利用速度為里奧創造突擊機會，莊文歷先列後備。

由於巴西沿岸地區近日發生水災，部分大埔巴西外援的家人亦受到影響，因此主隊賽前舉行簡單儀式作聲援。「綠戰士」將士用命下，開賽6分鐘內已連入兩球，首先雷仙奴3分鐘接應傳送，單刀射入，3分鐘後，李家豪把握港會解圍不遠，作勢傳中豈料皮球竟直接入網成2比0。

主隊得勢不饒人，之後1次罰球攻勢，由盧卡斯一頂入網，不過越位在先，入球無效。客隊於28分鐘再收到壞消息，積施利傷出，由李俊諺入替，主隊半場領先兩球。

港會半場再換入村越俊宏，改善中場活力，但仍由大埔佔優，52分鐘，陳肇鈞禁區頂附近攻門，僅柱邊出界。21分鐘後，盧卡斯壓入禁區，混戰中起腳高出。77分鐘，馬卡雷拿送出直線，盧卡斯勁射被馮朗軒沒收。港會到末段製造不少攻勢，可惜福保羅、加斯特夫及劉學銘連番攻門，皆被大埔後防化解，最終大埔完場前有馬卡雷拿錦上添花，即使盧卡斯補時階段入球被判越位，無阻主隊贏3比0完場。