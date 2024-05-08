曉姆斯破「門」　多蒙特勇闖歐聯決賽

周三(8日)凌晨歐聯4強次回合，多蒙特作客以1比0擊敗巴黎聖日耳門(PSG)，兩回合合計贏2比0，繼2013年之後，再次打入決賽。「蜜蜂兵團」中堅曉姆斯頂入全場唯一入球，呢位35歲老將11年前都有份踢歐聯決賽，但飲恨而回，今屆有機會彌補遺憾。

巴黎聖日耳門首回合輸0比1，今仗返回主場全力反擊，佔有壓倒性優勢，全場多達31次射門，反觀多蒙特只有6次射門。不過，PSG攻門欠效率，基利安麥巴比、干卡路拉莫斯、奧士文尼迪比利等人起腳，都無功而還。

換邊之後，PSG更加連運氣都冇埋，中場沙利艾美利離門3碼起腳中柱彈出，並且轉個頭就失波，50分鐘多蒙特中場祖利安白蘭特開出角球，曉姆斯頂入打開紀錄。

PSG落後之下，攻擊更加猛烈，包括干卡路拉莫斯勁射高出，紐奴文迪斯阿歷山大遠射中柱，比賽後段，主場門框繼續同PSG過唔去，基利安麥巴比、域天拿先後起腳都中楣唔入。換言之，PSG今場有4次射門分別中柱或楣唔入，注定無力收復失地，繼首回合之後，再次輸0比1。

多蒙特繼1997及2013年後，第3次打入歐聯決賽，「蜜鋒兵團」曾於1997年擊敗祖雲達斯奪冠，但2013年決賽不敵另一支德甲球隊拜仁慕尼黑。拜仁將於周四(9日)凌晨歐聯次回合作客皇馬，如果晉級就會重演11年前「全德決賽」戲碼，值得一提，當年及今屆決賽都喺倫敦溫布萊球場舉行。