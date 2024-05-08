男人的浪漫　69歲攻守組合再戰歐聯決賽

多蒙特繼2013年之後，再次打入歐聯決賽，「蜜蜂兵團」現時陣中僅餘2位球員有份出戰11年前決賽對拜仁慕尼黑，包括今仗入波功臣35歲中堅曉姆斯，以及34歲前鋒馬高列奧斯，兩人同樣將於今夏約滿，其中列奧斯已經落實球季結束後離隊，曉姆斯仲未續約，亦可能走人，6月2日凌晨歐聯決賽隨時成為呢對69歲攻守組合嘅告別戰。

曉姆斯出身拜仁慕尼黑青年軍，但好快轉投多蒙特，並喺高普率領下，一齊協助「蜜蜂兵團」奪得2次德甲冠軍，以及打入2013年歐聯決賽。當年決賽曉姆斯同馬高列奧斯都以正選上陣，可惜1比2不敵拜仁慕尼黑。

曉姆斯曾於2016年重投拜仁，5年前又返回多蒙特，一直效力至今，累積為「蜜蜂兵團」上陣超過500場，今仗頂入PSG大門創出紀錄，以35歲零143日成為歐聯淘汰賽史上最大年紀入波嘅德國球員，果然寶寶未老，據報會方仍然希望同佢續約。

至於馬高列奧斯今場歐聯56分鐘，後備上陣，由於佢效力多蒙特12年生涯即將結束，賽後接受訪問時激動落淚話：「我哋又要去溫布萊啦，太瘋狂，11年以來歷經苦難又返來，必須成功捧盃，呢個係我哋嘅年代。」馬高列奧斯能否以捧歐聯冠軍，完美告別多蒙特，大家拭目以待。