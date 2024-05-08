麥巴比抱憾離「門」　PSG超年輕陣容大把前途？

基利安麥巴比眼濕濕向球迷致謝。(Getty Images)

巴黎聖日耳門(PSG)歐聯4強次回合有4次射門中柱或楣唔入，黯然出局後，意味將於今夏約滿離隊嘅球星基利安麥巴比，未能以奪取呢項大賽冠軍告別。賽後呢位射手被傳媒問到，會唔會為「未來球會」皇馬打氣爭奪歐聯，佢立即黑瞼走人，始終唔願意透露新去向。

基利安麥巴比今仗以正選射足全場，並創造唔少入波機會，特別係比賽尾段使出混身解數爭取入波，包括86分鐘起腳，但中楣彈出，1分鐘後射門，被多蒙特門將基哥高保撲出。

呢位25歲法國國腳仲有1次突破越位，形成單刀之勢，但卻腳軟跣倒失機，明顯已搏到盡，體力不繼，賽後不禁落淚，向球迷致謝。

基利安麥巴比效力巴黎聖日耳門7年，捧過6次法甲冠軍等多項本土錦標，但始終未能一嘗歐聯冠軍滋味，包括2000年決賽不敵拜仁慕尼黑，今屆4強被多蒙特淘汰，注定德甲球隊成為「麥總」剋星。不過，如果麥巴比真係轉投「歐聯專家」皇馬，或者可以一嘗宿願。

另外，PSG今場4強次回合正選陣容平均年齡只有24歲零157日，成為自2009年阿仙奴(24歲零26日)之後，近15年歐聯4強最年輕正選陣容，呢支法甲豪門人腳非常後生，有充裕潛力捲土重來。