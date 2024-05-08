戴利五度參戰奧運創歷史　巴黎力爭衞冕

跳水王子戴利將成為英國史上首位出戰五屆奧運的泳手，這位29歲名將落實出戰今夏巴黎奧運會，並強勢衞冕男子10米高台金牌，爭取再寫歷史。

英國跳水隊周二（7日）公布巴黎奧運名單，戴利在8人團隊中最具名氣，他將與拍檔威廉斯出戰10米高台，2016年里約奧運3米板冠軍Jack Laugher及兩屆世錦賽獎牌 Andrea Spendolini-Sirieix同樣入選。

戴利自上屆東京贏得生涯首面奧運金牌後，一度暫別跳水壇，而其拍檔李爾（Matty Lee）亦因傷早前已確認無緣奧運，直至去年12月戴利才復出，並與比他年輕6歲的新拍檔威廉斯（Noah Williams）在今年2月的世界錦標賽獲得男子雙人10米台銀牌，兼取得奧運資格，其後二人在3月跳水世界盃柏林站奪金。

據其拍檔威廉斯透露目前戴利正與家人在美國生活，而今個月他們將會會合，並開始訓練，威廉斯笑說:「希望我到戴利的家，有為我預備房間，否則不知道要住在哪兒。」

東京奧運後，戴利與其從事編劇工作的伴侶Dustin Lance Black，以及長子Ronnie一起搬到美國，並於去年3月迎來他們的第二個孩子Phoenix；原本已計劃退役的戴利，因為大兒子的一句話令他改變主意:「有一天Ronnie跟我說:『爸爸，我想看你在奧運跳水。』然後，故事就是這樣。」

作為跳水界金童的戴利在2008年以14歲之齡首次出戰奧運，並於2012年在倫敦奧運獲得個人銅牌首踏奧運頒獎台，繼而在2016年里約奧運及東京奧運會上再添兩面個人銅牌，並且在東京奧運雙人10高台奪冠，一圓金牌夢。