兩位曼聯棄將查頓辛祖及沙比薩今季先後加盟多蒙特，獲得重生，現時更打入歐聯決賽，有望一嘗呢項大賽冠軍滋味，同紅魔鬼低迷表現，形成強烈對比。曼聯唯一安慰係辛祖外借去「蜜蜂兵團」後，成績條件達標，紅魔鬼可以額外獲得400萬歐元(約3,360萬港元)獎金收入。

沙比薩上年年初被拜仁慕尼黑外借去曼聯，紅魔鬼原本有權買斷呢位奧地利國腳，但最終選擇退貨。多蒙特慧眼識英雄，僅用1,500萬歐元(約1.26億港元)就買到呢位30歲中場，沙比薩為多蒙特上陣38場入6球，代表作一定係歐聯8強次回合主場對馬體會，射入1球及2次助攻，協助球隊贏4比2，兩回合合計反勝5比4，成為晉級大功臣。

至於查頓辛祖喺歐聯4強首回合，全場錄得12次成功扭過對手，成為自2008年嘅美斯後，近16年歐聯4強最高紀錄。呢位英格蘭翼鋒今場4強次回合有5次嘗試扭過對手，其中3次成功，屬於雙方球員之冠，愈踢愈有信心，賽後佢喺社交網發文話：「打入歐聯決賽，令人難以置信」。

根據借用條款，曼聯除咗可以獲得350萬歐元(約2,940萬港元)固定借用費之外，多蒙特打入歐聯決賽，曼聯可以再收取400萬歐元獎金，對於球會財政有利，但就令棄用辛祖嘅領隊坦哈格更加尷尬。