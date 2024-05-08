希亞路：淘汰賽專家皇馬反擊了得

在安聯球場進行的4強首回合相當精彩，皇家馬德里再一次在飽受壓力的情況下，成功取得一個正面的成績而回。

我認為皇馬的反擊表現得十分好，加上卻奧斯精準的傳送，以及雲尼斯奧斯祖利亞經常以高速走到對手守將的身後位置，故為拜仁慕尼黑的防線帶來很多問題。不過，皇馬也要多謝主隊拜仁後防的差勁表現，才可逼和而回。

今仗皇馬於主場班拿貝球場出擊，我希望看到祖迪比寧咸交出更佳的表現。拜仁於首回合成功令他表現平靜，次回合也會嘗試減少他身旁的活動空間，所以他定要表現得更加落力，並於前場走到入球位置，我相信他可以做得到。

拜仁未能於首回合看好好管雲尼斯奧斯祖利亞，因此，我預期其防線會作出調整，其中多次犯錯的金玟哉會將失去正選位置。同時，他們亦要小心提防雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯的速度。

拜仁的防守中場干拉特賴馬於首回合表現出色，今仗需要再次交出頂級表現才可，事關如能減少卻奧斯的上腳時間，就有可能截斷皇馬的進攻泉源。

與此同時，我認為哈利卡尼墮後的時候，亦是拜仁其中一個能夠為皇馬帶來麻煩的時間。這個動作能夠引開對方一對中堅，令他們離開自己原來的位置，讓利萊辛尼及穆斯亞拿有機會走到其身後位置，故此，此戰術有可能會為皇馬後防帶來威脅。

不過，皇家馬德里始終是歐聯的淘汰賽專家，所以我認為他們今仗可贏波，再次躋身歐聯決賽。