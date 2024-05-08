安洗瑩罕有發文講傷情　臏腱斷裂照衝奧運

世界羽毛球「一姐」南韓的安洗瑩，在社交平台發長文罕有詳述自己的傷勢，並透露肯定帶傷出戰巴黎奧運。

距離巴黎奧運約兩個月，被視為羽毛球女單奪標大熱的安洗瑩，近期受傷病影響表現，更惹來外界不少揣測，而這位南韓球后去年杭州亞運已遭遇膝傷，原本說兩至六星期康復可以復出，但疼痛一直持續，就連去年底年終賽後也去了另一家醫院；安洗瑩帖文表示:「外界對於我的傷勢有很多猜測，所以我想明確告訴大家，我的臏腱部份斷裂，與第一次診斷不同，短時間內無法完全癒合，所以我必須堅持到奧運會，並適應疼痛。所以我現在不去想比賽成績，而是專注奧運會，去適應疼痛。」

這位22歲的羽壇女王亦透露在剛結束的優霸盃上身體不適的真相:「很多人擔心我最近是因為受傷而導致成績不理想，其實在今次優霸盃，我是因為壓力而引致急性腸胃炎。作為一名運動員，自我管理很重要，很抱歉我沒有做到這一點。」

將會是奧運女單頭號種子的安洗瑩，面前的目標只有一個，就是巴黎奧運:「我會用餘下的時間做準備，這樣就不會在奧運會留下遺憾；我正努力訓練，請支持我，謝謝!」