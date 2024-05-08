高拔4擒最佳防守　綠軍雷霆取次圈開門紅

NBA官方周三（8日）公布年度最佳防守球員獎項得主，木狼中鋒高拔（Rudy Gobert）以72張第1名選票當選，成為史上第3位4度獲得這項殊榮的球員。

現年31歲的高拔在猶他爵士隊的九年任期内3次（2018、2019和2021年）獲得最佳防守球員獎項。高拔2022年被交易轉會至木狼隊，在度過了一個低迷的賽季後，這位法國球員本賽季成功觸底反彈，常規賽出戰62場比賽，場均可貢獻14.0分、12.9個籃板及2.1次封阻，關鍵的防守核心幫助木狼以56勝26負的戰績在西岸排名第3。

剛獲獎的高拔直言：「偉大的事情需要時間，大家都知道勝利不是一蹴而就的，而是需要克服逆境，需要經歷一些高低起伏。」今賽季是高拔第4次獲得最佳防守球員的榮譽，與名人堂傳奇Ben Wallace和Dikembe Mutombo持平記錄，更有望成為歷史上首位獲得5次該獎項的球員。

「我收到很多人的祝福，真的很感激」，高拔缺席了昨日對上金塊的第2場比賽，親眼見證兒子Romeo出世，一天後他獲得這個獎項可謂是雙喜臨門，「這是偉大的團隊合作，我們都很向往個人獎項和所有殊榮，這是美好的，但你不能獨自完成。今年球隊的訓練營，我們來到的第一天就已經說過想成為聯賽中的頂級防守球隊」，他續道：「每個人都這麽想，大家每天都在努力，現在我們只有一個目標，就是努力贏下總冠軍。」

季後賽方面，東、西岸頭號種子塞爾特人及雷霆俱在主場贏得勝仗取下開門紅。其中「綠軍」謝倫布朗全場轟下32分，戴歷韋特和達頓亦分別取得25分及18分11籃板，並憑全隊出色的防守，以120比95大勝騎士取下次輪首勝；另外雷霆隊王牌SGA交出29分9籃板9助攻的「準大三元」，帶領一眾年輕球員力壓獨行俠的雙星後衛艾榮和當錫，全場終以117比95擊敗對手，未嘗一敗豪取季後賽5連勝。