韌力強大盡顯王者底蘊　皇馬三叉戟誓破拜仁

歐聯4強重量級大戰，皇家馬德里主場迎擊拜仁慕尼黑，首回合兩隊踢成2比2，皇馬返主場肯定秤高一線。兩大名牌屬歐聯老對手，不過皇馬就成為拜仁剋星，近3次淘汰賽碰頭都由皇馬晉級，今仗撐皇馬開主W入決賽。（Now 643周四凌晨3時直播）

14屆冠軍皇馬係歐聯史上最成功球隊，主帥安察洛堤亦係歐聯奪冠次數最多教練，加上球隊喺關鍵時刻表現非常穩定，王者嘅底蘊同經驗都不容忽視。皇馬喺8強劣勢下成功淘汰曼城、首回合落後下亦能逼和拜仁，都展示出強大韌力同質素，近10屆歐聯5次奪冠軍絕非僥倖。

皇家馬德里進攻「三叉戟」雲尼斯奧斯祖利亞、祖迪比寧咸同洛迪高高斯狀態大勇，首回合高速反擊就搞到拜仁後防風聲鶴唳，返到地頭要擊破拜仁條不穩防線冇乜難度。再者，皇馬近7次歐聯主場對拜仁，拎到5勝2和嘅壓倒性優勢，今場有望喺主場贏波晉級。

另邊廂，拜仁慕尼黑今仗條防線令人擔心，首回合犯錯嘅金玟哉勢被貶後備，不過馬菲斯迪歷特上陣成疑，烏柏美卡奴同艾歷迪亞表現亦未能令人信服，左閘拉菲爾古里路上場聯賽亦受傷缺陣。拜仁喺16強及8強嘅作客賽事只得1和1負，面對強大嘅皇馬相信難逃一敗。

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