五人足球　首次公布世界排名　香港隊位列第120　

國際足協（FIFA）近日首次公布五人足球世界排名，其中香港男子代表隊排第120位，足總五人足球經理曾偉忠指港隊要提升排名的話，首要是盡快發展半職業、職業五人足球聯賽；同時他又透露球隊暫定會在10月赴外地集訓，備戰11月舉行的亞洲室內暨武術運動會。

FIFA在官網表示由於近年室內五人足球迅速成長，因此在收集超過4,600場A級比賽的統計數據後，決定首次推出男子、女子室內五人足球的世界排名，而香港男子隊暫以866.16分，在139個國家或地區中排第120位，而女子隊則取得979.02分，於69個國家或地區中排第31位。足總五人足球經理曾偉忠接受本報記者訪問時，直言港隊絕對有力攀上更高排名，惟首要是盡快發展半職業、職業五人足球聯賽：「球員需要通過多踢、多練和多比賽，才可以提升競爭能力，而我相信香港是很有條件發展五人足球。」

除此之外，「積Sir」指亞洲五人足球錦標賽剛剛完結，男子隊下一個任務將是11月在泰國舉行的亞洲室內暨武術運動會（AIMAG）五人足球比賽，又透露暫定會於10月出外集訓：「初步定於10月到外地集訓6至7天，並進行大概3場練習賽，地點可能是泰國、日本或者內地，希望在這個亞洲室內運動會有更好表現。」