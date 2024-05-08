當拿隆馬將獲續約　目標做PSG隊長

基安盧基當拿隆馬仍有2年合約在身。(Getty Images)

巴黎聖日耳門(PSG)門將基安盧基當拿隆馬今季不時「派膠」犯錯，但今場歐聯4強次回合有不俗表現，包括撲出多蒙特前鋒艾迪耶美半單刀波，會方亦佢向投下信心一票，根據《天空體育》爆料，PSG計劃同呢位25歲意大利國腳續約，當拿隆馬亦希望長期留隊，目標係將來成為PSG隊長。

基安盧基當拿隆馬2021年夏天約滿離開母會AC米蘭，以自由身轉投PSG，因而成為A米球迷眼中釘，批評佢貪錢。今屆歐聯分組賽AC米蘭主場對PSG，就有人製造大量印有當拿隆馬樣貌嘅假鈔票，掟落球場諷刺佢。

不過，基安盧基當拿隆馬繼續「發大財」，雖然佢仲有2年合約在身，但PSG已急不及待準備向佢開出新約，預料可獲得加人工。據悉雙方對於續約已接近達成協議，估計將於7月歐國盃結束後正式落實。

《天空體育》指基安盧基當拿隆馬定下目標，將來擔任PSG隊長，現時隊長係中堅馬昆賀斯，中場丹尼路彭利拿係副隊長，派斯奴甘佩比、基利安麥巴比分別係第3、第4隊長，當拿隆馬要戴上PSG隊長臂章，條路仲有排行。