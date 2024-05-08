羅馬買唔起盧卡古　拿玻里準備接貨

羅馬前鋒盧卡古嘅借用期將於今夏屆滿，會方原本有權以4,000萬歐元(約3.4億港元)向車路士買斷呢位即將31歲比利時國腳，但意大利傳媒指羅馬因為財困，決定放棄收購盧卡古，車路士惟有搵其他買家，另一支意甲球隊拿玻里準備接貨。

據悉車路士無意收回盧卡古，近期開始向其他球會兜售，但企硬要求4,000萬歐元轉會費，畢竟車仔2021年夏天以1.13億歐元(約9.5億港元)向國際米蘭收購盧卡古，會方唔希望蝕得太多。

不過，現今難有球會願意用4,000萬歐元買1位年過30歲嘅前鋒，拿玻里之所以有機會成為盧卡古新落腳地，皆因車路士計劃今夏收購拿玻里射手域陀奧森漢，呢位25歲尼日利亞國腳身價達1.3億歐元(約11億港元)，車仔想將盧卡古作為交易籌碼，抵消部份轉會費。

事實上，一旦域陀奧森漢離隊，拿玻里亦需要簽入具級數前鋒填補空缺，盧卡古效力國際米蘭及羅馬期間都有出色發揮，其中今季為羅馬各項賽事上陣44場入20球，證明佢非常適合意甲球隊，所以相信拿玻里願意簽入盧卡古，並將域陀奧森漢賣畀車路士，既可獲得一筆可觀轉會費，亦可以保持鋒線實力。