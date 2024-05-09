完場前連轟2球闖決賽　皇馬反勝拜仁締經典

歐聯決賽戲碼誕生，皇家馬德里將同多蒙特爭逐冠軍！周四(9日)凌晨4強次回合，皇馬喺尾段落後嘅絕境下，憑後備上陣嘅祖斯奴喺88分鐘同91分鐘連入2球，戲劇性2比1反勝拜仁慕尼黑，兩回合合計贏4比3晉級決賽。皇馬近11季第6次殺入歐聯決賽，之前5次悉數捧盃，被足智彩列為1.30倍奪冠熱門理所當然。

首回合兩隊踢成2比2，今仗皇馬主場踢得主動，雲尼斯奧斯祖利亞13分鐘就近門射中柱，拜仁企穩陣腳後亦製造唔少攻勢，不過雙方門將都有出色表現，半場互無紀錄。換邊後戰況仍然膠着，直到68分鐘，拜仁由艾方素戴維斯左路突破，扣大位起右腳轟入世界波，將皇馬推向出局邊緣。

皇馬之後大舉反撲，73分鐘曾逼到艾方素戴維斯擺烏龍，但VAR判皇馬球員推人在先而作廢。皇馬81分鐘換入後備前鋒祖斯奴，估唔到成為關鍵人物，88分鐘佢趁紐亞接波甩手，極速衝前射入追平；拜仁球員驚魂未定，3分鐘後祖斯奴再接應魯迪格傳中門前撞入，帶領皇馬反勝殺入決賽。

紀錄性4奪歐聯冠軍嘅皇馬教練安察洛堤，今屆向第5次冠軍進發，賽後大讚呢隊皇馬係佢教過最佳球隊：「難以置信！好感激呢班付出一切嘅球員，佢哋非常誠懇同謙虛，呢支球隊係我執教生涯最佳球隊，喺巴拿貝球場嘅球迷打氣下，我哋係無所不能！」歐聯決賽將喺6月2日凌晨3時，假倫敦溫布萊球場上演。